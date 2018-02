São Caetano empresta Somália ao Goiás Sem alarde, o São Caetano continua seu processo de renovação permanente de seu elenco. Quem acaba de deixar o clube é o centroavante Somália, que estava insatisfeito por ser reserva de Fabrício Carvalho, o preferido do técnico Muricy Ramalho para o comando do ataque. Somália foi anunciado, nesta manhã, como novo reforço do Goiás para o Campeonato Brasileiro. Em princípio, ele chega em Goiânia emprestado até dia 31 de dezembro, mas depois terá liberdade para escolher seu futuro. A sua apresentação ao técnico Celso Roth está prevista para quinta-feira. Ele tem 27 anos e mede 1,89 de altura, o que sempre lhe beneficiou no jogo aéreo. No Brasil ele começou a carreira no América Mineiro, mas já esteve no exterior: Excelso e Feynoord (Holanda), Publicu (Eslovênia); Kwait (Kwait) e Al Hilal (Arábia Saudita). Ele estava no Azulão desde o ano passado. Agora fica a expectativa com relação à saída do meio campista Gilberto, que interessa ao Hertha Berlim, da Alemanha. A diretoria do clube paulista mantém as negociações em sigilo, mas seria bem recompensada para liberar o jogador, dispensado segunda-feira da seleção brasileira por contusão, e que tem vínculo até junho de 2006. Dentro do processo de mudanças natural do elenco, na semana passada a diretoria liberou o volante Fábio Baiano para Corinthians. O Parque são Jorge também foi o destino, dois meses antes, do lateral-esquerdo Zé Carlos. O volante Fábio Santos, há três semanas, foi negociado com o futebol português. O presidente Nairo Ferreira de Souza, acha que estas mudanças são normais. "Só fica conosco quem nos interessa e quem esteja satisfeito", exige o dirigente. Enquanto isso, os jogadores treinaram à tarde no Centro de Treinamento do Pão de Açúcar, em São Paulo, poupando o gramado do estádio Anacleto Campanella que passou por reparos no início do mês e precisa ser preservado. Muricy Ramalho não tem dificuldade para escalar o time que tentará sua reabilitação no Brasileiro diante do lanterna Botafogo, domingo à tarde, no ABC. Na última rodada, o São Caetano perdeu para o Goiás, por 3 a 2, caindo da primeira para a quarta posição, com 18 pontos.