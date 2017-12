São Caetano encara Goiás como decisão O São Caetano está a quatro jogos de atingir seu objetivo no Campeonato Brasileiro: ficar entre os cinco primeiros colocados para garantir uma vaga na próxima Taça Libertadores da América. Por causa disso, o time do ABC encara como uma decisão o duelo com o Goiás, neste domingo, às 17 horas, no Estádio Anacleto Campanella. Com 68 pontos, em sexto lugar, o São Caetano sabe das dificuldades que terá diante do Goiás, oitavo colocado com 62 pontos e teoricamente ainda na briga pelo mesmo objetivo de ficar com uma vaga na competição sul-americana. "Sem contar que o Goiás é um time rápido, com forte ataque e que tem capacidade para vencer qualquer adversário no Brasil", diz, Tite, que elogiou bastante o time goiano durante toda a semana. Mas também cansou de alertar seus jogadores sobre o perigoso concorrente. A preocupação é com a marcação sobre os três principais goleadores goianos: Grafite, Araújo e Dimba. "Um descuido é fatal, por isso vamos redobrar nossa atenção", promete o zagueiro Dininho, que comanda a melhor defesa da competição, com apenas 33 gols sofridos em 42 jogos. Se a marcação será fundamental para o São Caetano neste jogo, o ataque é que preocupou durante toda a semana com a suspensão de dois jogos de Adhemar. O mais provável é a entrada de Warley ao lado do titular Somália. Mas Marcinho pode ser avançado, abrindo espaço para a entrada de Capixaba no meio campo. O São Caetano venceu seus últimos dois jogos, contra o Guarani por 1 a 0, em Campinas, e depois o Bahia, por 4 a 1, no ABC. Esta será a primeira vez que o Goiás atuará no Anacleto Campanella. E também a primeira vez que o ala-esquerdo Zé Carlos enfrentará seu ex-clube, porém, sem nenhuma saudade. "O que interessa agora é o São Caetano."