São Caetano enfrenta Palmeiras em casa A partida de estréia do São Caetano no Campeonato Brasileiro 2005, contra o Palmeiras (dia 23/4, às 18h10), será disputada em São Caetano do Sul, e não na vizinha Santo André, como estava previsto pela tabela da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O motivo da mudança é um efeito suspensivo concedido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ao time do ABC, permitindo assim que a partida seja inclusive com portões abertos.