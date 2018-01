São Caetano enfrenta Santos no ?tabuleiro? Tite, técnico do São Caetano, tem absoluta certeza de que o jogo com o Santos, nesta quarta-feira, às 21h40, no estádio Anacleto Campanella, será um verdadeiro jogo de xadrez. Mesmo reconhecendo as qualidades técnicas do adversário e rasgando elogios ao técnico Emerson Leão, ele acha que seu time precisa buscar o resultado para ganhar força dentro da Copa Sul-Americana. "É uma questão matemática imposta pelo regulamento. Precisamos vencer e, se possível, bem para controlarmos o segundo jogo na Vila Belmiro", explica Tite. Pelo regulamento os dois times vão se enfrentar em dois jogos, valendo primeiro o número de pontos e depois o saldo de gols. Em caso de empate, a vaga será definida na cobrança de penalidades máximas. Apesar de reconhecer no Santos um adversário "difícil e com um dos melhores elencos do Brasil", Tite acha que não pode apenas se preocupar com as estrelas do time, como o meia Diego, o atacante Robinho e o meio-campo Renato que atravessa a melhor fase de sua carreira. "A preocupação deve ser com o todo. Como também devemos fazer: defender em bloco e atacar em bloco, priorizando sempre a posse de bola", completou. Com relação ao time, o técnico confirmou apenas uma mudança já esperada. O titular Zé Carlos, após cumprir suspensão automática na derrota para o Paysandu, por 1 a 0, volta no lugar de Elivélton na lateral-esquerda. O time ganha mais agressividade com esta mudança, porque Zé Carlos atua bem avançado como verdadeiro ala. O resto do time não sofre alteração, mantendo-se o esquema 3-5-2. Os jogadores folgaram nesta terça-feira cedo e à tarde participaram apenas de um rápido recreativo. No retrospecto entre os dois times, o São Caetano está em vantagem. Em cinco jogos oficiais, o time do ABC venceu três vezes e perdeu duas. A última vitória aconteceu no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, por 1 a 0, em Santos. O mau tempo atrapalhou a venda antecipada de ingressos, mas não se espera grande público para partida. O São Caetano é o último em torcedores dentro do Campeonato Brasileiro, com média inferior a dois mil espectadores por jogo.