São Caetano entra como coadjuvante Além do estigma de ser vice-campeão, o que incomodou o São Caetano nas últimas temporadas, desta vez o clube disputa o Campeonato Brasileiro com sérios problemas no elenco. Os efeitos das constantes renovações do grupo de jogadores parece ter-se acumulado e atingido seu nível mais crítico. A última renovação aconteceu logo após o Campeonato Paulista, com as saídas de Magrão, Claudecir e Adãozinho para o Palmeiras. Pelo menos é o que pensa o técnico Mário Sérgio, ainda cabisbaixo depois da eliminação precoce do time no Paulistão e na Copa do Brasil. "O que nós temos é pouco. Falta muito para o São Caetano ser um time forte e competitivo", costuma dizer o técnico. Ao contrário de vezes anteriores, a diretoria também não agiu com tanta rapidez. Tanto que não contratou nenhum reforço para a primeira rodada. O meia Denny e o ala Richarlyson, revelações do rival Santo André, foram contratados apenas para compor o grupo. Para a estréia contra o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte, o time deve levar a campo os mesmos problemas enfrentados na Copa do Brasil, como a tão propalada falta de opções táticas. Os últimos insucessos parecem ter arrancado de alguns jogadores a motivação necessária para continuar no clube, como o goleiro Silvio Luiz e o zagueiro Dininho. O capitão Daniel, recuperando-se de cirurgia, continua de fora e fazendo muita falta. O atacante Robert, da Seleção Brasileira Sub-23, aceitou proposta do Spartak, de Moscou, e abandonou o clube. Diante deste novo quadro, fica difícil esperar do time campanhas de sucesso como nos anos anteriores, que culminaram com dois vice-títulos nacionais: Copa João Havelange, em 2000, e Brasileiro, em 2001. Ano passado o time também somou o segundo maior número de pontos na fase de classificação, mas caiu diante do Fluminense nas oitavas-de-final. Fato parecido também atormentou o clube no último Campeonato Paulista. Dono da melhor campanha na primeira fase, acabou eliminado no confronto, único e direto, com o Palmeiras. Time-base: Silvio Luiz; Rafael, Dininho, Serginho e Zé Carlos; Marco Aurélio, Ramalho, Capixaba e Anaílson; Marcinho e Adhemar.