São Caetano entra em clima decisivo Apesar de não ter chances de ser campeão, e muito menos de ser rebaixado, o São Caetano está encarando a reta final do Brasileiro com uma verdadeira decisão de campeonato. Afinal, a equipe luta para ficar entre os 5 primeiros colocados e, assim, garantir vaga na Libertadores de 2004. "É como se tivesse que matar um leão a cada jogo, mas é a realidade", avaliou o técnico Tite Por conta das Eliminatórias para a Copa, o São Caetano só volta a jogar dia 23 de novembro. E será contra um duro adversário: o Goiás, rival direto pela vaga na Libertadores. Para Tite, esse jogo ?será chave para nossas pretensões?. O São Caetano, que goleou o Bahia na última rodada, ocupa a 6ª posição no Brasileiro, com 68 pontos, o mesmo que Internacional (5º) e Coritiba (4º) - a diferença entre eles está no número de vitórias de cada. Já o Goiás é o 8º colocado, com 62 pontos. Depois do Goiás, o São Caetano ainda enfrentará Fluminense e Juventude, ambos fora de casa, e o Inter, no estádio Anacleto Campanella. Com o campeonato paralisado, os jogadores ganharam folga até quarta-feira. Para enfrentar o Goiás, o técnico Tite terá, a princípio, todo o elenco à sua disposição, sem problemas de contusões e suspensões.