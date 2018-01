São Caetano entra na briga pelo título Derrubar dois líderes em duas rodadas consecutivas foram suficientes para o técnico do São Caetano, Estevam Soares, acreditar que seu time, enfim, entrou na briga pelo Campeonato Brasileiro. Ele acredita que os triunfos diante da Ponte Preta, no ABC, e sobre o Fluminense, em Volta Redonda, vão "impulsionar o time na briga pelas primeiras posições e também pelo título da temporada". O time do ABC chegou aos 20 pontos, além de readquirir a confiança "porque vencemos dois ponteiros", argumenta Soares. O que o técnico mais valorizou na vitória sobre o time carioca foi a aplicação tática de seus jogadores. Eles cumpriram à risca as ordens para apertar a marcação e a equipe entrou em campo com apenas Edílson no ataque, dentro de um esquema 3-6-1. O gol da vitória foi marcado aos 41 minutos do segundo tempo por Márcio Mixirica. "Acertamos a marcação e esperávamos, justamente, um chance para marcar no contra-ataque. Desta vez a estratégia funcionou bem", completou o técnico. O São Caetano, agora, voltará a atuar em casa, no estádio Anacleto Campanella, na quarta-feira, às 19h30, diante do Paraná.