São Caetano entra na "Era Nelsinho" A ?Era Nelsinho Baptista" no São Caetano começou com muito trabalho. O técnico comandou dois treinamentos puxados nesta terça-feira, mas sua principal preocupação agora é levantar o moral dos jogadores para apagar o retrospecto negativo dos últimos seis jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. Quem pode ?pagar o pato" é o Fluminense, adversário de quinta-feira, no Estádio Anacleto Campanella. Mas duas características do novo técnico, que substituiu Mário Sérgio, devem ser vistas já neste jogo de estréia. Uma delas é a preferência pelo esquema 4-4-2. Esta, inclusive, pode ser a alternativa para melhorar a produção ofensiva, com o apoio dos laterais. Nelsinho, ao contrário do ex-técnico, já disse que não gosta muito de mexer no time seguidamente e, assim que puder, promete definir a base. Ele ressaltou, porém, que ?pelo ritmo de jogos do campeonato, todos jogadores devem estar preparados para jogar". A comissão técnica e a diretoria concordam que existe a necessidade de se contratar um atacante de área, que seja referência para o ataque. O nome mais cotado é de Somália, que já defendeu o clube ano passado e está no futebol árabe.