São Caetano espera acabar com a má fase Dar fim à má fase é o grande desafio do São Caetano contra o Atlético-MG, neste sábado, às 18h10, no Estádio Anacleto Campanella, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há nove jogos, o time luta para não entrar na perigosa zona de rebaixamento. Neste aspecto, o jogo é decisivo, porque enquanto o time da casa ocupa o 16.º lugar, com 33 pontos, o visitante está na 19.ª colocação - ou seja, entre os que estão ameaçados de queda -, com 30 pontos ganhos. A semana de ambos também foi agitada. A pequena e pacata torcida do São Caetano, cansada dos maus resultados, resolveu pichar o muro dos portões do estádio, acusando os jogadores de mercenários e os ameaçando de morte. "Não estamos acostumados a essa situação de ficar lá atrás. Não faz parte da história do São Caetano, mas vamos sair dessa", prometeu o técnico Jair Picerni, que ganhou mais um problema na manhã de sexta-feira: o atacante Edílson. Ele reclamou de dores no púbis, não participou do recreativo e pode ficar de fora. Desta maneira, os planos do técnico podem ser alterados. Sua idéia era atuar com três atacantes: Dimba, Edílson e Somália, que retornou ao clube na semana passada, após curta passagem pelo Vitória. Caso o meia atacante seja vetado, o meia Márcio Richardes será o seu substituto. Coincidentemente, as quatro últimas partidas do São Caetano foram disputadas contra times que lutam contra o rebaixamento e os resultados foram todos desfavoráveis: Paysandu (derrota por 2 a 1), Flamengo (derrota por 2 a 0), Figueirense (derrota por 1 a 0) e Brasiliense (empate por 1 a 1). A última vitória do São Caetano aconteceu no dia 10 de agosto, contra o Atlético-PR: 3 a 2. Na última rodada, o time interrompeu uma série de sete derrotas consecutivas ao empatar com o Brasiliense por 1 a 1.