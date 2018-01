São Caetano espera definir atacante O presidente do São Caetano, Nairo Ferreira de Souza, espera definir ainda neste fim de semana a contratação de um centroavante. O técnico Mário Sérgio pediu um jogador que seja goleador, mas afirmou que pretende contar com o reforço até no máximo segunda-feira. Enquanto isso, o time segue treinando em Mauá para a disputa do Campeonato Paulista. O lateral-esquerdo Dedé, de 21 anos, contratado junto ao Comercial, já está treinando com o elenco. Até agora, o São Caetano trouxe nove reforços: o zagueiro Edson Batatais, o lateral-direito Rafael, os volantes Ramalho e Marco Aurélio e os atacantes Marcinho, Zé Carlos, Valdo, Daniel e Ferrari.