São Caetano espera dificuldades no ABC Depois de desbancar o líder Cruzeiro, o São Caetano volta a atuar no Estádio Anacleto Campanella, neste domingo, às 16 horas, diante do Fortaleza, um adversário preocupado em fugir das últimas posições do Campeonato Brasileiro. As situações são distintas, mas as dificuldades esperadas são as mesmas. O time do ABC, com 38 pontos, é o oitavo colocado, enquanto o Fortaleza, com 26 pontos é o vigésimo. O técnico Tite, cada vez mais otimista, adotou um discurso mais precavido com seus jogadores. "Numa competição tão equilibrada como esta, todo jogo é difícil, não importando se o adversário é o primeiro ou último colocado." A receita para uma nova vitória não parece tão complicada. Os três zagueiros - Dininho, Gustavo e Serginho - vão marcar os dois atacantes cearenses - Finazzi e Vinícius. O técnico acredita que se os principais jogadores do adversários forem neutralizados, o time conseguirá marcar os gols necessários para somar mais três pontos. Se depender do retrospecto, a defesa pode se dar bem. Afinal de contas, é a melhor do Brasileiro, com 21 gols sofridos. Mas o ataque tem sofrido, sendo o pior da competição com 25 gols. "Se o time jogar bem, tenho certeza que o gol vai sair. Não interessa se quem vai marcar será um atacante ou não. O que vale mesmo é a vitória." Comentou o atacante Adhemar, que passou grande parte do primeiro turno na reserva. O time só vai ter uma mudança em relação ao jogo contra o Cruzeiro, vencido por 2 a 0. O zagueiro Gustavo cumpriu suspensão automática e volta no lugar de Thiago. O esquema 3-5-3 será mantido e a confiança é total. Há cinco jogos o São Caetano não perde.