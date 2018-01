São Caetano espera gols de Dimba O São Caetano ainda não está definido para o jogo diante do Cruzeiro que vai definir sua permanência da Série A do Campeonato Brasileiro, no domingo, mas o técnico Cuca agora tem a certeza de que poderá contar com o atacante Dimba. Ele foi punido com apenas um jogo de suspensão por sua expulsão diante do Corinthians, no dia 16 de novembro, e como já cumpriu a automática está habilitado a atuar no Mineirão. A decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) dará chance ao atacante de se redimir da quase interminável má fase. Dimba não marca um gol desde o dia 10 de agosto, na vitória de 3 a 2 sobre o Atlético-PR, no Estádio Anacleto Campanella. Desde então o time disputou 22 jogos, sendo que em vários deles o atacante esteve na reserva de Márcio Mixirica ou Somália. "Estou com fome de gols e espero ajudar o time neste momento difícil", comentou Dimba, que fez nove gols na competição, sendo artilheiro da São Caetano. Outros dois retornos devem ser dos volantes Zé Luís, que estava contundido, e Júlio César, que estava suspenso. O zagueiro Neto deve sair para que seja refeito o esquema 4-4-2. Em contrapartida, o volante Paulo Miranda não poderá jogar em virtude do terceiro amarelo recebido no empate com o Coritiba, em 1 a 1. O São Caetano, com 49 pontos, é o 17.º colocado no Campeonato Brasileiro e precisa de um empate para fugir do rebaixamento sem depender de tropeços de Coritiba e Ponte Preta, outros dois ameaçados pelo descenso.