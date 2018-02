São Caetano espera manter a liderança Depois de dez rodadas o São Caetano atingiu a liderança do Campeonato Brasileiro graças a vitória sobre o Juventude, por 1 a 0, quinta-feira à noite, no criticado gramado do estádio Anacleto Campanella. Mas para o técnico Muricy Ramalho, sempre insatisfeito e em busca de perfeição, o desafio começa justamente agora. "Chegar na ponta é uma coisa, mas manter a liderança até o final é que será nossa missão daqui para frente", diz ao mesmo tempo que reforça sua confiança no elenco. Com 18 pontos e melhor saldo de gols do que seus concorrentes diretos, o Azulão vai defender pela primeira vez a liderança contra o Goiás, domingo à tarde, no estádio Serra Dourada. Para o lateral direito Anderson Lima o grupo está bastante consciente do que será preciso até o final da competição. "É manter a disposição e sempre dar o máximo, porque estamos disputando um campeonato muito forte e equilibrado". Para este próximo jogo o time terá o retorno do zagueiro Dininho, após cumprir suspensão automática, no lugar de Thiago. Existe uma dúvida para o meio campo, uma vez que Gilberto está mesmo fora dos planos. A experiência do último jogo com Márcio Alexandre não funcionou tão bem como era esperado. Desta forma, o técnico poderá deixar o time mais criativo com a entrada de um meia, que pode ser Mateus ou Anaílson, ou então optar pela escalação de três zagueiros, com Thiago permanecendo no time junto com Dininho e Serginho. Esta dúvida no esquema - 3-5-2 ou 4-4-2 - e no time o técnico deve levar até momentos antes do jogo. Nesta sexta-feira à tarde o elenco se apresentou e fez treinos leves no estádio. Os reservas treinaram no campo da Fundação. No sábado cedo haverá um treino tático, seguido de rachão. À tarde a delegação segue para Goiânia. A diretoria do clube praticamente vetou os jogadores de reclamarem do estado ruim do gramado do estádio Anacleto Campanella que é municipal. Segundo os dirigentes, houve um implante de grama no começo do mês que ainda não está respondendo positivamente por causa do frio. Mas existe a expectativa de que o gramado melhore dentro de 15 dias. Por outro lado, há também a esperança de que em três meses o clube já possa usar um novo campo que será o ponto inicial para a construção de um moderno Centro de Treinamento. Sobre negociações, existe a expectativa de que o clube possa ir atrás de jogadores para o meio campo. Fábio Santos foi para Portugal, Fábio Baiano para o Corinthians, enquanto Marcinho e Gilberto, machucados, continuam de fora. O vice-presidente Luiz de Paulo, o Batata, desmentiu que Somália estivesse insatisfeito e deixando o elenco. O Braga de Portugal diz ter interesse em Fabrício Carvalho, que marcou cinco gols até agora sendo o artilheiro do time no Brasileirão.