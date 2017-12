São Caetano espera melhorar pontaria Os erros de finalização do São Caetano evidenciados no empate de 1 a 1, domingo, com o Guarani, pelo Campeonato Paulista, deixaram o técnico Tite preocupado. Por isso, ele deverá dar atenção especial para o ataque nos treinos desta semana, quando a equipe se prepara para o jogo de quinta-feira, contra o The Strongest, da Bolívia, em São Caetano, na sua estréia na Taça Libertadores da América. O maior temor para o jogo de quinta, é a possibilidade do time boliviano entrar em campo de forma defensiva. "Se eles entrarem em campo retrancados, teremos poucas chances de gol e, neste caso, teremos que aproveitar as que aparecerem", alerta o treinador, que promete, durante os treinamentos, exigir o máximo de todos os jogadores, em especial dos atacantes Marcinho e Somália. "Perdemos inúmeras chances reais de gols, que no final nos fizeram muita falta", comentou o técnico, ainda em tom de profunda irritação. O São Caetano está no Grupo 1 da Taça Libertadores, ao lado do The Strongest, da Bolívia, o uruguaio Peñarol e o América do México. Pelo Campeonato Paulista, o time do ABC só volta a campo domingo, contra o Oeste, em Itápolis. Neste jogo, o desfalque será o volante Fábio Santos, que tomou o segundo cartão amarelo e cumprirá suspensão automática. Marcelo Mattos deve ser seu substituto.