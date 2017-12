São Caetano espera por dificuldades Passada a euforia pela vitória sobre o Paraná Clube, na última quarta-feira, por 2 a 1, o técnico Péricles Chamusca já começa a preparar o São Caetano para enfrentar o Cruzeiro, sábado à tarde, no Estádio Anacleto Campanella. Mas ele tratou de dar um alerta aos seus jogadores, de que as dificuldades serão grandes. Segundo o treinador, o fato do adversário não almejar mais nada na competição será um complicador para seu time. "Com certeza, o fato deles não estarem disputando nada, é mais complicado. Eles estarão mais tranqüilos, diferente da gente, que temos a obrigação da vitória", frisou. O time mineiro ocupa a indiferente 13ª posição, com 53 pontos, livre do rebaixamento e sem chances de lutar por uma vaga na próxima Copa Libertadores da América. Nesta partida, o time do ABC buscará sua oitava vitória consecutiva dentro de casa e se aproximar cada vez mais da liderança do Campeonato Brasileiro. Atualmente o São Caetano está na quarta posição com 71 pontos, igual a são Paulo e Palmeiras. Só fica a trás em dois pontos, do vice-líder Santos e três pontos do líder, o Atlético-PR. O fato do time do ABC ter conseguido esta série de resultados positivos faz o treinador se orgulhar de seus jogadores. "Esta marca foi conquistada pelos meus atletas que estão se empenhando muito. Mas apesar disso, temos que lutar para manter este retros pecto positivo em nosso estádio", comentou. Sua análise é feita em cima do bom desempenho de seu ataque, que marcou 14 gols nestes jogos e pela excelente performance de sua defesa, que sofreu apenas um gol. Além disso, o Azulão continua com a melhor defe sa do campeonato, tendo sofrido apenas 35 gols. Por enquanto, o time continua indefinido, mas Chamusca aguarda com ansiedade o departamento médico sobre a possível volta do goleiro Sílvio Luís. Ele desfalcou o time nas duas últimas partidas, contra Ponte Preta e Paraná, devido a dores nas costas. O seu substituto, o garoto Luís, teve boas atuações e participou das duas vitórias, 3 a 0 e 2 a 1, respectivamente. Nesta sexta-feira cedo, a partir das 9h30, haverá um treino tático seguido de um rápido coletivo. À tarde os jogadores iniciarão a concentração.