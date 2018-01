São Caetano espera voltar a ganhar O São Caetano voltou à normalidade depois da boa estréia na Copa do Brasil. Mas a partir das 15h30 desta sexta-feira, quando os jogadores se apresentam no Estádio Anacleto Campanella, o objetivo será concentrar todos os esforços para a recuperação dentro no Campeonato Paulista. A sua oportunidade será o jogo contra o América, domingo, às 16 horas. A idéia da comissão técnica é aproveitar a motivação adquirida após a estréia positiva na Copa do Brasil, com a vitória de 2 a 0 sobre o Corinthians Alagoano, em Maceió, já garantindo uma vaga na segunda fase da competição. ?Faremos um jogo a menos na temporada, o que fisicamente é bom?, avalia o fisicultor Fernando Moreno. O time faria o jogo de volta no dia 2 de março. Mas, para o técnico Zetti o que importa mesmo é voltar a vencer no Paulistão. ?No futebol o que vale mesmo são as vitórias, então temos que reencontrar nosso caminho na competição?, diz Zetti, sabendo da responsabilidade após três tropeços seguidos, diante do Rio Branco, por 3 a 2, São Paulo, 4 a 3, e Guarani, por 1 a 0. ?Sinceramente, não merecemos perder nenhum destes jogos, mas futebol é mesmo eficiência?, explica o treinador, que voltou a escalar juntos os meias Marcinho e Canindé na capital alagoana. A fórmula foi aprovada e pode ser repetida domingo. Assim como o esquema 4-4-2, de preferência declarada do técnico. Cauteloso, porém, Zetti prefere aguardar os próximos treinos para confirmar a escalação oficial. Sem muito tempo, os jogadores farão um técnico-tático e um rápido coletivo nesta sexta-feira à tarde. No sábado cedo haverá apenas o recreativo. Depois dos últimos três resultados negativos, o time do ABC ficou em posição apenas regular dentro do Paulistão: com nove pontos e no 10.º lugar.