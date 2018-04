São Caetano esquece futebol-arte Terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, com 55 pontos, o São Caetano já fez sua opção de jogo para essa reta final: buscar o resultado, mesmo se for com um futebol sem beleza e arte. É assim que o time promete atuar nesta quarta-feira, contra o Palmeiras, no Palestra Itália. A escolha foi anunciada pelo próprio técnico Péricles Chamusca. Irritado com as críticas sobre o futebol apresentado pelo São Caetano nas últimas rodadas, ele disparou: "Quem quiser show, vai ver a Ivete Sangallo". E Chamusca tem os números ao seu lado, para provar que está certo. Afinal, o São Caetano venceu os últimos 5 jogos que fez e encostou nos líderes Santos e Atlético-PR. "O que vale é a eficiência. Tivemos um jogo difícil com o Coritiba, que é um time marcador, que não deixa jogar. Por isso vencemos por 1 a 0, mas somamos os três pontos", explicou o treinador. Contra o Palmeiras, ele sabe que não será diferente. "É um outro time pegador, forte na marcação. A vitória será decidida nos detalhes e se conseguirmos outro 1 a 0, estarei satisfeito", garantiu. Chamusca não vai mudar o esquema 3-5-2, mas está com algumas dúvidas. O zagueiro Dininho, liberado após se recuperar levar cinco pontos na testa, e o atacante Euller, de volta após se restabelecer fisicamente, são opções. Dininho deve jogar. Com isso, Serginho seria deslocado para a ala-esquerda, já que Triguinho, machucado, não deve jogar mais este ano. Na lateral, Éder e Márcio Alexandre são opções para essa posição. E Euller também deve ocupar a vaga de Warley. No meio-de-campo, o volante Mineiro ficará de fora por ter recebido três cartões amarelos e deve ser substituído por Marco Aurélio.