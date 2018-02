São Caetano está mais aliviado A vitória do São Caetano sobre a Ponte Preta, por 2 a 1, domingo, em Campinas, devolveu ao time do ABC a confiança e também provocou um certo alívio por aumentar a distância com os clubes que fazem parte da zona de rebaixamento. O elenco volta aos treinos, nesta terça-feira, para iniciar os trabalhos visando o jogo contra o Fluminense, sexta-feira, no Estádio Anacleto Campanella. Com 40 pontos, em 14º lugar no Campeonato Brasileiro, o São Caetano espera ratificar a melhora de produção. O desfalque será o zagueiro neto, suspenso com três cartões amarelos, mas estão confirmadas as voltas do zagueiro Gustavo, dos volantes Claudecir e Germano, além do lateral-esquerdo Triguinho. Exceção a Germano, que é reserva, os outros devem voltar ao time, que será definido somente no coletivo previsto para quarta-feira à tarde.