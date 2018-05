São Caetano está perto de contratar Moradei e Bertucci O São Caetano ainda não confirmou oficialmente, mas está bem próximo de contratar uma dupla de jogadores do Corinthians. O lateral-esquerdo Bruno Bertucci e o volante Moradei devem ser emprestados ao time do Grande ABC por um ano, ou seja, até o fim do Campeonato Brasileiro da Série B.