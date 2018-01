São Caetano está preocupado com ataque veloz do Santos Um dos destaques do São Caetano no Campeonato Paulista, o zagueiro Thiago disse nesta sexta-feira que está preocupado com a velocidade do setor ofensivo do Santos, formado por Cléber Santana, Zé Roberto, Rodrigo Tabata e Marcos Aurélio. "O time deles tem jogadores mais rápidos do que o São Paulo e merece muita atenção", disse Thiago à Rádio Bandeirantes. "Mesmo assim, acredito que não podemos mudar nossa forma de jogar. Chegamos até a final por méritos, com nossa força do conjunto." O jogo coletivo, aliás, foi apontado por Thiago como o principal trunfo do São Caetano nesse Paulistão. "No ano passado [quando o time caiu para a Série B] as peças não se encaixaram. Mas tudo mudou com o trabalho de Dorival Júnior." "Temos uma equipe homogênea, que mantém o seu padrão independente dos desfalques", disse Thiago. "É com esse pensamento que temos de ir para o jogo contra o Santos. Nossa força está na união e é através dela que queremos chegar ao título." O São Caetano terá dois desfalques para o jogo contra o Santos. O primeiro é o volante Glaydson, que deve ser substituído por Galiardo. A outra ausência é Canindé. Dorival Júnior ainda não definiu quem ocupará a vaga: Ademir Sopa e Leandro Lima disputam a posição.