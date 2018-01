São Caetano estréia em Maceió Acostumado a fazer boas campanhas nos últimos anos nos Campeonatos Paulista e Brasileiro, o São Caetano não tem o mesmo retrospecto na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira o time do ABC estréia na competição diante do Corinthians de Alagoas, às 16 horas, em Maceió, com o peso de não ter passado da segunda fase da competição na única vez em que a disputou, na temporada 2003. Naquela ocasião, o algoz foi o Botafogo do Rio, que eliminou o Azulão logo na segunda rodada. Nesta edição, só existe a possibilidade de enfrentar um time da primeira divisão na terceira rodada. "Era uma outra situação. Hoje temos status de grande e isso é vantagem", explica o técnico Zetti. Ele não se preocupa com o fato e nem acredita que as últimas três derrotas consecutivas no Paulistão (Rio Branco, São Paulo e Guarani) devem atrapalhar. Para o jogo, o ataque poderá contar mais uma vez com Luís Cláudio, que não enfrentou o Guarani no final de semana por ter sido expulso na partida anterior, diante do São Paulo. Alessandro, que atuou em seu lugar, deve voltar ao banco de reservas, mas Ana ílson, contundido, ainda é dúvida. Outro retorno certo é o do lateral Triguinho, que também não atuou contra o Guarani. Com os retornos, a equipe deve voltar a atuar no esquema 4-4-2. Com isso, Pará também vai retornar à reserva.