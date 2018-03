São Caetano explora desespero do lanterna São Caetano explora desespero do lanterna São Caetano do Sul, 09 (AE) - O São Caetano quer aproveitar o jogo contra o Figueirense, neste domingo, às 16 horas, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, para recuperar os quatro pontos perdidos em casa nos empates contra Flamengo e Grêmio. A estratégia armada pelo técnico Mário Sérgio é explorar o desespero do adversário, lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas quatro pontos. Só que durante toda a semana o técnico fez questão de ressaltar aos seus jogadores a importância de se respeitar o Figueirense. "Não existe time fraco no Brasileiro. Todos os jogos são difíceis e complicados", comentou Luis Carlos Capixaba, que volta ao meio-campo depois de cumprir suspensão automática. O São Caetano tem 10 pontos e planeja ficar entre os primeiros colocados. Mário Sérgio prefere ser muito mais cuidadoso ao comentar sobre o jogo, tentando desmistificar a condição de inferioridade do time catarinense. "Em casa e com a obrigação de vencer, com certeza eles vão correr em dobro. É um problema a mais para nosso time", espera o técnico, que deve optar pelo esquema 4-4-2. Com relação ao time, com certeza, ele reforçará o setor de meio-campo com as voltas de Marco Aurélio e Capixaba. Os volantes Ramalho e Mineiro continuariam no setor. Anaílson, herói na vitória sobre o Paysandu, ganha uma vaga no ataque no lugar de Marcinho que está machucado, enquanto Zé Carlos retorna à lateral-esquerda.