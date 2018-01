São Caetano faz a "quina" no Anacleto O São Caetano fez o suficiente para vencer o Ituano, por 2 a 0, nesta quinta-feira à noite, no Estádio Anacleto Campanella, no ABC, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Esta foi a quinta vitória do time do ABC em casa, que agora soma 15 pontos, em sexto lugar. Já o Ituano permanece com 14 pontos, na oitava posição. Os dois times fizeram a clara opção pela marcação no primeiro tempo, sem espaço para a criação e, principalmente, finalizações. O São Caetano no esquema com três zagueiros, enquanto o Ituano no 4-4-2, com sua defesa bem protegida por dois volantes. O time da casa ainda poderia agredir mais se não houvesse um distanciamento entre os meias Canindé e Marcinho, muito isolados. Já o time de Itu também poderia chegar mais ao ataque, se não prendesse tanto seus laterais. A conseqüência de tanta marcação não poderia ser outra: um zero a zero sem graça, sem chances de gols e sem emoções no primeiro tempo. A situação só mudou aos 11 minutos do segundo tempo, quando Zetti trocou o esquema do São Caetano, tirando o zagueiro Gustavo para a entrada do meia-atacante Anailson. O lateral direito Ceará sentiu dores na coxa e foi substituído por Alessandro. Aos 19 minutos, Anailson entrou na área e foi derrubado pelo lateral Lima, que derrubou o atacante. O árbitro Anselmo da Costa estava próximo do lance, mas não marcou o pênalti. Aos 25 minutos, Marcinho quase abriu o placar naquela que era, aparentemente, a única maneira possível: numa cobrança de falta perto da grande área. A bola encobriu a barreira, mas tocou na trave direito de André Luís. O Ituano mantinha sua forte marcação, mas não tinha a opção do contra-ataque, pois jogava muito lento. Só teve uma chance com Juliano. Mas, deu azar, porque sofreu o gol aos 36 minutos, quando o goleiro André Luís rebateu o chute de Alessandro e Canindé pegou o rebote. O curioso é que o meia estava apagado e seria trocado por Pingo, que aguardava na linha de campo. Aos 39 minutos, quase que Luís Cláudio ampliou, mas o Ituano foi salvo pelo travessão. A mesma sorte não teve aos 44 minutos, quando Luís Cláudio recebeu de Pingo, arrancou pelo lado direito e bateu cruzado para fechar em 2 a 0 para o São Caetano. Na próxima rodada, no final de semana, o São Caetano vai enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, às 16 horas. E o Ituano receberá o Palmeiras, em Itu, às 18 horas.