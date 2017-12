São Caetano faz aposta em sua defesa Dono da melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com 33 gols em 45 jogos, os defensores do São Caetano serão colocados à prova diante do poderosos ataque do Goiás, domingo, às 17 horas, no estádio Anacleto Campanella. Mas se depender dos defensores, a excelente média de 7,3 por jogo será mantida. O experiente capitão Dininho acha que o time está bem adaptado ao esquema 3-5-2 e que "todos se preocupam com a marcação, dificultando a ação ofensiva de qualquer adversário". Mas ele garante que já alertou seus companheiros de que será preciso redobrar os cuidados diante dos perigosos atacantes goianos. "O Grafite e o Araújo são incansáveis, se mexem para os dois lados sem parar e o Dimba é um matador nato. Um descuido e ele guarda mesmo", explicou o zagueiro. O técnico Tite também tem procurado abrir os olhos de seus jogadores. Nos últimos dias, o técnico assistiu vários jogos do adversário, suficiente para chegar à um conclusão: o ataque do Goiás é um dos melhores do Brasileiro. Coincidentemente o maior problema do técnico sempre foi a baixa produção de seu ataque, que marcou somente 45 gols, superando apenas o lanterna Grêmio, em dois gols. Neste jogo contra o Goiás, o problema é arrumar um substituto para Adhemar, suspenso por dois jogos devido sua expulsão diante do Santos, dia 11 de outubro. Marcinho, artilheiro do time com 13 gols, pode voltar a atuar no ataque ao lado de Somália. O meio campo poderia ser reforçado com Capixaba. Há ainda outras opções como a entrada do atacante Warley e do meia-ofensivo Anaílson, que voltou o ritmo normal de jogo após 40 dias afastado devido um lesão no pubis.