São Caetano faz aposta nos ?artilheiros? O lateral-esquerdo Zé Carlos e o meia Anaílson deverão ser as principais atrações do São Caetano para a partida contra o Figueirense, domingo, em Florianópolis, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Zé Carlos ficou afastado do time dois jogos por contusão. Recuperado, ele espera manter a boa média de gols: marcou dois em três jogos que participou durante os 90 minutos. A situação de Anaílson é semelhante. Ele só começou jogando duas vezes e também marcou dois gols, justamente na vitória sobre o Paysandu, por 2 a 0. Luis Carlos Capixaba, expulso diante do Vasco da Gama, e que também tem dois gols no campeonato, é outro que volta ao time. ADHEMAR - O artilheiro Adhemar vive uma fase ruim e ainda não marcou no campeonato, apesar do bom rendimento na vitória sobre o Paysandu, quando deu passes importantes e chutes perigosos, principalmente nas cobranças de faltas e escanteios. "Tá faltando um pouquinho de sorte para espantar o azar", diz o maior artilheiro do Azulão, com 54 gols. O time fez um técnico tático nesta sexta-feira à tarde, mas Mário Sérgio não quis confirmar a escalação do time. As voltas de Zé Carlos e Capixaba são dadas como certas. Existe a expectativa em relação ao retorno do volante Marco Aurélio, também liberado pelo departamento médico. O time poderia ficar muito forte na marcação. No ataque, com Marcinho machucado, Anaílson deve continuar no time.