São Caetano faz contas para chegar às semis no Paulistão Depois de contabilizar uma rodada positiva, o São Caetano faz as contas para chegar às semifinais do Campeonato Paulista. Com 27 pontos após a vitória sobre o América, por 2 a 0, o time está em terceiro lugar e precisaria de, pelo menos, mais sete pontos nos últimos cinco jogos da primeira fase. ?Esta é a conta feita em cima da pontuação do ano passado, quando o Noroeste ficou em quarto lugar, com 34 pontos?, explicou o técnico Dorival Júnior, ressaltando que é necessário brigar ?por cada ponto? nas últimas rodadas. "Com exceção ao resultado do Palmeiras [vitória sobre o Sertãozinho por 4 a 2], a rodada foi muito favorável a nós. Mas isso não nos engana. A briga aumenta a cada semana e acho que as duas últimas vagas só serão definidas na última rodada, tenho certeza disso", comentou o comandante da equipe do ABC. Dorival Júnior disse que o São Caetano terá jogos difíceis pela frente. E o primeiro deles será já contra o São Paulo, domingo, no Estádio Anacleto Campanella. Os outros adversários serão Bragantino e Barueri, ambos fora de fora de casa, São Bento, no ABC, e Rio Branco, em Americana. Depois de folgar nesta segunda-feira, os jogadores do São Caetano voltam aos trabalhos na manhã de terça. O principal problema do time é a ausência do volante Luis Maranhão, que ficará fora do próximo jogo após receber o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o meia Leandro Lima fica à disposição depois de cumprir suspensão na última rodada.