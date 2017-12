São Caetano faz contas para Libertadores O São Caetano faz as contas para chegar entre os cinco primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, o que lhe daria vaga na Libertadores de 2004. Como o clube está com 65 pontos, em 6º lugar, a comissão técnica calcula que precisa somar mais nove ou 10 pontos dos 15 que ainda vai disputar nas 5 partidas que faltam. Para o técnico Tite, "o mais importante é manter a pegada e a gana de vencer". Tudo, é claro, ficou mais fácil depois da vitória, em Campinas, diante do Guarani, por 1 a 0. Assim, o São Caetano se recuperou de duas derrotas consecutivas, diante de São Paulo e Atlético-PR, ambas por 1 a 0. Tite reconheceu que a equipe evoluiu no último jogo, principalmente no ataque, pois criou inúmeras chances para marcar mais gols. "O time reagiu bem, lutando e criando oportunidades, tanto que o goleiro deles (Jean) foi o melhor em campo", afirmou o treinador do São Caetano. O São Caetano, agora, terá a chance de somar mais pontos em casa. No domingo, recebe o Bahia e depois, no dia 23 de novembro, pega o Goiás. Em seguida, joga duas vezes fora, contra Fluminense (dia 30) e Juventude, dia 7 de dezembro. O último jogo será no ABC, dia 14 de dezembro, contra o Internacional, um concorrente direto à Libertadores. Para enfrentar o Bahia, o São Caetano terá as voltas do zagueiro Dininho e do meia Marcinho, que cumpriram suspensão automática. Eles devem entrar nos lugares de Thiago e Capixaba.