São Caetano faz festa com Axé e camisa nova Antes mesmo da conquista do esperado título paulista pelo São Caetano, a diretoria do clube já tinha tomado pelo menos duas providências para a festa. Uma delas foi a contratação do trio elétrico Moby Dick para animar a torcida ao som de muita música Axé. A outra foi confeccionar uma camisa especial dourada, com o escudo do clube no lado esquerdo do peito e com uma estrela branca simbolizando o título do Paulistão. O eufórico presidente Nairo Ferreira e Souza garantiu que não houve nenhum tipo de precipitação da diretoria. "Tínhamos a certeza nesse título, porque todo o grupo estava unido e convicto. De qualquer forma, a gente faria festa. Agora com mais gosto, por que somos campeões", explicou. O dirigente confirmou que já tinha "armado" tudo há 15 dias, inclusive 10 mil litros de chope para os torcedores. A Avenida Goiás, palco da festa, tinha sido interditada às 16 horas, pouco depois da saída de mais de duas centenas de ônibus para levar a torcida ao Pacaembu. "Foi uma torcida de família. Até minha esposa e meu filho estão aí na arquibancada", dizia o técnico Muricy Ramalho. Os jogadores deixaram o Estádio do Pacaembu às 19h30, todos com camisas douradas, com destino à nova capital do futebol paulista. Foram saudados com uma cidade enfeitada de azul, por muitos fogos e participaram do esperado desfile no carro do Corpo de Bombeiros.