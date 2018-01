São Caetano faz jogo beneficente Para tentar a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, contra o Vitória, no domingo, o técnico Mário Sérgio deve manter a mesma base do time do São Caetano. O zagueiro Serginho e o meia Anaílson voltaram a treinar e passam a ser opções. Além disso, não há problemas de suspensão. Nesta quinta-feira à tarde, uma equipe mista do São Caetano vai participar de um jogo beneficente, em Santa Cruz do Rio Pardo, para o Hospital do Câncer. Vários jogadores que não estão sendo usados por Mário Sérgio vão estar em campo, como Serginho, Adhemar, Gabriel, Denny, Ângelo e Jales.