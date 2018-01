São Caetano faz jogo de seis pontos no ABC Disposto a não desperdiçar a chance de somar três pontos importantes no Campeonato Brasileiro, o São Caetano enfrenta o Coritiba, nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Anacleto Campanella, no ABC. Este jogo é considerado de seis pontos, porque os dois times lutam pelo mesmo objetivo: garantir uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano. O São Caetano é sexto colocado com 59 pontos, seis a menos do que o visitante, que é terceiro colocado e tem 65. O técnico Tite tem várias razões para acreditar no sucesso do time nesta reta final da competição. Está invicto há cinco jogos, quando venceu três - Paraná, Ponte Preta e Corinthians - e empatou seus últimos dois jogos, contra Santos e Vitória. Além do momento bom, a semana se apresenta decisiva porque no domingo o adversário, de novo em casa, será o São Paulo, outro clube que briga por um lugar na Libertadores. "O time está numa crescente, o momento realmente é bom e precisamos fazer de tudo para somar o máximo de pontos nestes dois jogos. Mas sabemos que serão dois jogos muito difíceis" O time sofrerá três mudanças em relação ao que empatou sem gols com o Vitória, em Salvador, na última rodada. Mineiro, com três cartões amarelos, será substituído por Luis Carlos Capixaba na ala direita. O zagueiro Dininho e o atacante Adhemar, considerados titulares, voltam ao time depois de cumprirem suspensão automática. Thiago e Somália voltam para o banco de reservas.