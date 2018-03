São Caetano faz mistério com César O lateral César ainda não está confirmado na partida de volta contra o Palmeiras, quarta-feira, pela Copa Libertadores da América. Contundido no tornozelo e fortemente gripado, o atleta foi poupado de parte do treino desta segunda-feira, no campo do Parque Hotel em Atibaia. César chegou a correr pelo gramado, mas foi dispensado da parte tática. "Senti dores na perna direita e preferi não forçar para não agravar o problema" explicou o jogador. Além deste jogo decisivo, César também não tem certeza se estará nas próximas etapas da Libertadores, caso o São Caetano passe pelo Palmeiras. "Vai depender dos compromissos com a seleção brasileira e das negociações com a Lazio da Itália", justificou. Já o meia Esquerdinha, que desfalcou o time nas últimas partidas, entrou na segunda fase do coletivo desta segunda-feira, mostrando estar praticamente recuperado da contusão no joelho, e deve estar entre os titulares na quarta-feira. O São Caetano precisa apenas de um empate contra o Palmeiras, no Palestra Itália, para chegar às quartas-de-final da Libertadores. Mas o presidente do clube, Nairo Ferreira de Souza, admite que não será fácil atingir o objetivo. "Conhecemos a força da Palmeiras e sabemos que eles entrarão em campo buscando o mesmo que o São Caetano, ou seja a vitória", prevê. O dirigente também acredita que a pressão da torcida palmeirense sobre o técnico Celso Roth pode acabar beneficiando o time do ABC. "Quanto mais cobrança, pior para o time e melhor para o adversário", acredita. Nairo de Souza também admitiu estar descontente com a escalação de Edílson Pereira de Carvalho como árbitro do jogo. O presidente do São Caetano acha que Edílson comete muitos erros, já tendo prejudicado vários times. "Ele praticamente eliminou o Corinthians da última Libertadores, beneficiando o Palmeiras. Se ele age assim com um time grande, imagine o que poderá fazer conosco?"