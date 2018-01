São Caetano faz pacto pela Libertadores O time do São Caetano voltou aos treinamentos nesta terça-feira cedo e à pedido do técnico Tite, os jogadores deram por encerradas as discussões em torno das críticas dos santistas sobre a violência em campo, sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O mais importante da conversa é que o time fechou um pacto para buscar uma vaga à Copa Libertadores do próximo ano. O ânimo aumentou na última semana, quando o time somou 10 pontos, sendo sete em campo (1 a 0 na Ponte, 3 a 0 no Corinthians e 2 a 2 com o Santos) e três no STJD no recurso contra o Paysandu. O time, agora, terá mais 10 jogos para encerrar sua participação e os cálculos iniciais para chegar entre os cinco primeiros colocados é de se somar ainda mais 20 pontos. No momento, o time ocupa a sexta posição, com 58 pontos, seis a menos do que o vice-líder, que é o Santos. O técnico Tite está confiante. "Acho que estamos crescendo de produção num momento importante da competição. O importante, agora, é manter a soma de pontos até o final", diz o técnico, lembrando que o time somou 10 pontos em 12 disputados, ou seja, em quatro jogos. "É uma seqüência importante, que dá confiança ao grupo", completa. O zagueiro Dininho, que recebeu o terceiro cartão amarelo e o atacante Adhemar, expulso contra o Santos, serão os desfalques do Azulão para enfrentar o Vitória, domingo, em Salvador. Thiago deve entrar na defesa e Somália no ataque.