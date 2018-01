São Caetano faz treino secreto A permanência do técnico Mário Sérgio no são Caetano, após rejeitar proposta do Grêmio, também manteve a rotina no procedimento da comissão técnica no coletivo. Para não fugir à regra, o treinamento final para o jogo contra o Corinthians foi realizado, nesta sexta-feira à tarde, à portas fechadas na Chácara Santa Luzia, em Mauá. O objetivo é evitar que o adversário conheça as alternativas armadas especialmente para este importante jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, domingo à tarde, no Estádio Anacleto Campanella. Mário Sérgio jurou não ter recebido proposta dos dirigentes do Grêmio para substituir Tite. Manteve os treinos programados durante a semana e se concentrou somente em estudar o adversário. ?Como profissional só posso dedicar todas as horas de trabalho ao meu clube. Estamos disputando uma competição difícil, com equipes fortes em que os jogos são ganhos nos detalhes." O difícil é tirar de sua boca uma possível escalação. Só mesmo algumas alternativas são conhecidas. O zagueiro Dininho, recuperado de contusão, volta ao lado de Tiago que vai continuar por causa da contusão de Serginho. O lateral-esquerdo Elivélton, recuperado de contusão, deve ser escalado porque Zé Carlos cumpre seu terceiro jogo de suspensão. O volante Marco Aurélio cumprirá suspensão por ter sido expulso no empate sem gols com a Ponte Preta, abrindo uma vaga para a possível entrada de Mineiro. O atacante Adhemar, que ultrapassou a barreira de três meses sem marcar um gol, está vetado pelos médicos, enquanto Anaílson pode aparecer no banco de reservas. O elenco vai treinar neste sábado pela manhã e depois iniciará a concentração. O São Caetano soma 15 pontos e ocupa a 12ª posição. Nos últimos dois confrontos, o São Caetano levou vantagem sobre o Corinthians, vencendo por 3 a 0, uma vez em casa e outra fora, no Pacaembu.