São Caetano faz treino secreto O técnico Mário Sérgio deve definir o time do São Caetano para enfrentar o São Paulo, sábado à tarde no Morumbi, num coletivo secreto que fará nesta quinta-feira à tarde, na Chácara Santa Luzia, em Mauá. Não se trata de nenhum procedimento especial, mesmo porque o técnico costuma esconder seus jogadores da imprensa antes de todos os jogos. Mário Sérgio aproveita estes treinos com portões fechados para ensaiar algumas jogadas, como cobranças de faltas e escanteios, além de definir o posicionamento tático em relação específico ao adversário. Na prática, ele terá que encontrar os substitutos do zagueiro Dininho e do volante Marco Aurélio, que receberam o terceiro cartão amarelo na derrota para o Coritiba, por 2 a 0. O mais provável é que Serginho forme o meio da defesa com Tiago, enquanto Mineiro poderia ter nova chance no meio campo. O time treinou em dois períodos nesta quarta-feira, folgando nesta quinta cedo. O São Caetano tem 24 pontos na sétima posição do Brasileirão.