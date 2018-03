São Caetano feliz com dupla de ataque Um tem 1,65 m e é o jogador mais baixo do São Caetano. O outro tem 1,89 m e é um dos mais altos. Juntos já marcaram 17 gols pela equipe do ABC. O maranhense Anaílson e o capixaba Somália formam o ataque que hoje pode garantir o título da Libertadores. Ataque que é um dos setores mais elogiados do time: marcou 265 gols em 142 jogos sob o comando do treinador Jair Picerni ? média de 1,86 por partida. ?O Somália tem muita qualidade com a bola nos pés?, elogia Anaílson. ?Ele é um jogador muito rápido?, retruca Somália. A dupla se entendeu muito bem. Leia mais no Jornal da Tarde