São Caetano feliz por Gilberto Atual campeão paulista, o São Caetano comemorou no final da tarde a convocação do meia Gilberto para a seleção brasileira. Mas o técnico Muricy Ramalho não tem dúvida que, pelo menos, mais quatro ou cinco jogadores têm condições de vestir a camisa verde-e-amarela no futuro. "Tenho certeza disso, mas na verdade seria ruim para o clube se perdêssemos três jogadores de uma só vez. Mas temos que torcer pelo Gilberto, que é excelente profissional", disse o técnico. Gilberto não escondia a satisfação por ser lembrado por Carlos Alberto Parreira. "Vinha num ritmo bom neste primeiro semestre e claro que sempre pensei em seleção. Agora é esperar a chance para ajudar o grupo na Copa América." À parte a comemoração, o time continua treinando para o jogo contra o Coritiba, domingo no Paraná. Quatro jogadores estão riscados dos planos, porque estão suspensos: os laterais Anderson Lima e Triguinho, o zagueiro Gustavo e o atacante Somália. O coletivo de sexta-feira deve definir o time com Ceará na direita e Márcio Alexandre na esquerda.