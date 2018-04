São Caetano fica com Knevitz como técnico e traz reforços

Mantendo a filosofia de trabalhar em silêncio, a diretoria do São Caetano renovou o contrato do técnico Amauri Knevitz por mais um ano e definiu a contratação de dois jogadores: o goleiro Júlio César, do Marília, e o atacante Fábio Oliveira, artilheiro do Remo na Série B, com 22 gols. A vinda de Júlio César se justifica depois da decisão de Mauro deixar o clube, onde ficou nos últimos dois anos. Quanto a Fábio Oliveira, este vai substituir a dois dispensados: Beto e Tuto, que marcaram, respectivamente, três e cinco gols na Série B. Além do entra e sai no São Caetano, a diretoria também acertou a renovação de alguns contratos. Um deles é do meia Rafinha, que ainda tem vínculo com o São Paulo. Também vão continuar no elenco o zagueiro Kleber e o meio-campo Ademir Sopa.