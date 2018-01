São Caetano fica com o zagueiro Tiago A diretoria do São Caetano apresentou na tarde desta sexta-feira mais dois reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. O atacante Jales, do América, de São José do Rio Preto, e o zagueiro Tiago, do Paulista, de Jundiaí. Os dois, entretanto, estão fora do jogo do próximo domingo, contra o Criciúma, no estádio Anacleto Campanella, porque não há tempo do registro junto à CBF. Jales já tinha sido anunciado na quinta-feira. Ele marcou 12 gols no Campeonato Paulista e, aos 19 anos, chega para compor o elenco do time do ABC Paulista, que está montando uma equipe com jovens promessas do futebol de São Paulo. O zagueiro Tiago vem sendo um dos principais destaques do Paulista nos últimos anos. O jogador, cuja transferência para o São Paulo era dada como certa, teria sido negociado por cerca R$ 900 mil. Apesar de não confirmar, o São Caetano também teria adquirido os direitos federativos do atacante Marcinho, ex-Corinthians, que havia sido emprestado para toda a temporada. Com a chegada de Jales e Tiago chegam a seis o número de reforços para o técnico Mário Sérgio. Antes haviam se apresentado os laterais Ângelo, do Corinthians, e Elivélton, da Ponte Preta, e os atacantes Denni, Santo André, e Iotte, Portuguesa. Alheio a reforços, o técnico Mário Sérgio segue trabalhando o time para enfrentar o Criciúma, domingo, em casa. O treinador mais uma vez não poderá contar com o zagueiro Dininho, o lateral Zé Carlos e o volante Ramalho, todos entregues ao departamento médico.