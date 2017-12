São Caetano fica com perfil gaúcho O São Caetano ainda não confirmou oficialmente a renovação de contrato do técnico Tite, que é dada como certa para a temporada 2004. O Azulão deve ganhar um jeitão mais gaúcho com as possíveis chegadas de dois laterais do Grêmio: Ânderson Lima e Roger. Outro reforço que pode chegar em breve é Magnum, atacante do Paysandu. A direção, porém, não confirma o acerto com estes jogadores, mantendo sua postura de divulgar a contratação somente após a assinatura de contrato. Ânderson e Roger trabalharam com Tite no time gaúcho e foram indicados pelo técnico. Ânderson tem inclusive ligações afetivas com a cidade, onde mora seu pai. "O negócio está quase fechado", comentou o lateral. Por enquanto, o clube definiu quatro reforços: o atacante Fabrício Carvalho (Ponte Preta), o meia Fernandinho (Figueirense), o lateral-esquerdo Triguinho (Figueirense) e o zagueiro Evaldo (Portuguesa de Desportos). Mas alguns jogadores devem deixar o elenco, como o lateral-esquerdo Zé Carlos, que tem uma pendência jurídica com o Goiás na briga por seus direitos federativos. O lateral é pretendido pelo Cruzeiro. Há ainda outros jogadores de saída. O meia Luis Carlos Capixaba terá seu contrato encerrado dia 31 de dezembro e deve ir para o Guarani. O volante Ramalho e o ala-esquerdo Elivélton devem ser liberados, enquanto o lateral direito Ângelo deve ser devolvido ao Corinthians. Já o atacante Jales está sendo emprestado para o Ituano.