São Caetano fica sem Canindé O elenco do São Caetano aproveitou bem a folga de segunda-feira para esquecer a derrota para o Santos, por 3 a 2, domingo, na Vila Belmiro. E, a partir desta terça-feira cedo, começa a pensar exclusivamente no jogo contra o Santo André, o clássico do ABC, domingo, pela 11.ª rodada do Campeonato Paulista. Algumas situações já estão definidas. Uma delas é que o meia Canindé cumprirá suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o lateral-direito Ceará já se recuperou de uma lesão muscular e pode voltar a treinar com bola. O mesmo acontece com o atacante Márcio Mixirica, último reforço para o Paulistão. O Azulão continua com 15 pontos, estando na 6.ª posição na classificação. Até agora, o time ainda não somou nenhum ponto fora do Estádio Anacleto Campanella (em cinco jogos, cinco derrotas).