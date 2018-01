São Caetano fica sem Edílson para 2006 O São Caetano praticamente desistiu de tentar segurar o meia Edílson para a temporada de 2006. O vice-presidente de futebol, Luiz de Paula, conhecido como Batata, confirmou nesta terça-feira, na sede da Federação Paulista de Futebol, que a permanência do experiente atacante ficou inviável. Ele garantiu, também, que para atender exigências do técnico Nelsinho Baptista devem ser contratados, pelo menos, quatro reforços. ?O Edílson é um jogador de alto nível, que fez um belo Campeonato Brasileiro. Mas vamos reduzir nossa folha de pagamento e um acordo ficou impraticável?, comentou o dirigente. Com relação a contratações, Batata não quis revelar nomes, mas garantiu que o técnico Nelsinho Baptista irá receber quatro reforços de boa qualidade. A idéia é definir logo o elenco para que o grupo completo inicie a pré-temporada já nos primeiros dias de janeiro. O São Caetano estréia no Campeonato Paulista no dia 11 de janeiro, contra o Rio Branco, no estádio Anacleto Campanella, no ABC.