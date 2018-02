São Caetano ficou satisfeito com empate O São Caetano comemorou mais o empate de 2 a 2 com o Corinthians. Não só pelo resultado fora de casa como também por ter somado um ponto importante na sua luta para terminar entre os cinco primeiros colocados do Campeonato Paulista. Esta é a posição do time, neste momento, com 23 pontos, em quinto lugar. O técnico Estevam Soares estava contente nos vestiários. "Estou satisfeito, porque nosso time saiu na frente, sofreu a virada mas foi para cima do adversário. Além disso, conseguimos um bom resultado fora de casa, diante da torcida do Corinthians, em pleno Pacaembu. Tudo isso vai dar moral para o grupo", definiu Soares. Para o volante Zé Luís ainda existia motivo para reclamar. Segundo ele, o pênalti marcado pelo juiz ainda no primeiro tempo não existiu. O jogador garante que não tocou em Coelho: "Juro pelo meu filho que não toquei nele, mas o juiz viu pênalti". Ele, porém, se sentiu reabilitado ao marcar o gol de empate, o seu segundo na competição. O meia Marcinho deixou o campo satisfeito pelo resultado. "Lutamos bastante e não merecíamos perder. Acho que o empate foi justo e importante para nós", explicou. É que o time voltará a atuar em casa, sábado, quando receberá no ABC o vice-lanterna Atlético Sorocaba.