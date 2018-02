São Caetano: forte na marcação Após o coletivo-apronto desta sexta-feira à tarde, o técnico Muricy Ramalho praticamente confirmou o time do São Caetano que enfrentará o Coritiba, domingo à tarde, no Paraná. Além das esperadas entradas dos laterais Ceará e Márcio A lexandre, o técnico garante que o time terá "a mesma pegada e força na marcação" como sua principais armas para continuar nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Durante o treino, Muricy dedicou mais atenção aos novos titulares, preocupado na marcação e no revezamento no apoio ao ataque. "Como eles estão acostumados a treinar no time reserva, já fazem este revezamento com naturalidade. Uma hora desce um. Outra ho ra, outro" analisa o treinador. Não só treinam juntos, como também tiveram boa participação no jogo contra o Vasco da Gama, na vitória por 3 a 2, quando os titulares foram poupados. Desta vez, Ceará entra na vaga de Anderson Lima, suspenso com três cartõ es amarelos, enquanto Márcio Alexandre pega o lugar de Triguinho, também suspenso. Mas o técnico também testou outras alternativas, como Thiago pela lateral direita e Gilberto pela lateral-esquerda, posição pelo qual foi convocado na quarta-feira para a seleção brasileira que disputar a Copa América. Nas demais posições, nenhuma altera ção em relação ao time que venceu o Grêmio na última rodada, por 2 a 1, no Estádio Olímpico. O coletivo, de 60 minutos, foi realizado no estádio "Nicolau Alayon", do Nacional, por falta de local. O estádio Anacleto Campanella, em São Caetano, está passando por reformas. Na manhã haverá um recreativo no Clube Fundação e à tarde a delegaç ão seguirá para Curitiba.