São Caetano ganha confiança Há quatro jogos sem perder, o São Caetano parece acreditar que ainda nesta temporada vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. A meta atual é terminar o turno nas cinco primeiras colocações. Com 32 pontos, o time ocupa a nona posição, estando seis pontos atrás do Corinthians, líder isolado. O técnico Levir Culpi quer manter o ritmo de ascensão e já se preocupa com o jogo diante do Cruzeiro, sábado, no ABC. "Esta seqüência está sendo positiva para o nosso grupo, porque estamos ganhando confiança", ressalta o técnico. Ele ficou satisfeito com o desempenho do time no empate conquistado, no último sábado, em 2 a 2, contra o Coritiba, no Couto Pereira. A última derrota do São Caetano aconteceu no último dia 30 de julho, quando foi derrotado pelo Vasco da Gama, por 3 a 2. Nos treinos da semana, Levir terá que escolher os substitutos para os zagueiros Thiago e Gustavo, que estão suspensos. Em contrapartida, os meio-campistas Fábio Pinto e Zé Luís, foram liberados pelo departamento médico.