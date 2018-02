São Caetano ganha do Sorocaba: 3 a 0 O São Caetano ganhou do Atlético Sorocaba por 3 a 0, neste sábado, no estádio Anacleto Campanella, e confirmou seu bom momento no Campeonato Paulista. O resultado colocou o São Caetano na quarta posição do campeonato, com 26 pontos, atrás apenas de São Paulo, Santos e Corinthians. Já o Atlético Sorocaba, desanimado, continua muito perto do rebaixamento. É o penúltimo colocado, com apenas 10 pontos. Tocando a bola com tranqüilidade, o São Caetano começou o jogo dominando as ações. Nervoso, o Sorocaba errava muito e pouco assustava o adversário. Mas, apesar da superioridade, o São Caetano só conseguiu abrir o placar aos 29 minutos. Após cruzamento de Alessandro, pela direita, a defesa falhou e Marcinho marcou o gol de cabeça. Com a vantagem, o São Caetano recuou e passou a explorar os contra-ataques. E assim conseguiu aumentar a vantagem, aos 38 minutos. Após novo cruzamento da direita, a defesa não cortou, Márcio Mexirica furou e Marcinho apareceu novamente para fazer seu 8º gol no Paulista. No começo do segundo tempo, logo aos seis minutos, o atacante Fabiano foi expulso, tirando a chance de reação do time de Sorocaba. O São Caetano aproveitou a fragilidade do adversário e não teve dificuldades para administrar o placar. E, em contra-ataque rápido aos 36 minutos, Marcinho ainda encontrou tempo para servir Edu Salles, que fechou a vitória do São Caetano por 3 a 0.