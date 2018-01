São Caetano ganha e complica o União O São Caetano reassumiu a quarta posição dentro do Campeonato Paulista, com 29 pontos, ao vencer o União Barbarense por 2 a 1, neste sábado à noite, em Santa Bárbara d´Oeste, na abertura da 17.ª rodada. O time do interior se complicou de vez, permanecendo na 18.ª posição, com apenas 14 pontos, e muito próximo do rebaixamento. O time do ABC conseguiu ainda se reabilitar da derrota em casa para a Portuguesa Santista, por 2 a 0, no meio de semana. A partida começou sonolenta e com poucos lances de emoção, mas com jogadores de maior capacidade técnica, o São Caetano tinha um pouco mais de volume de jogo. Aos poucos, o goleiro Neneca, do time da casa, se transformou no melhor em campo, mas não impediu a abertura do placar. Aos 31 minutos Triguinho cruzou forte do lado esquerdo, o goleiro Neneca socou a bola, mas ela bateu no atacante Márcio Mixirica e entrou. Quatro minutos depois saiu o segundo gol. Thiago trocou passes com Paulo Miranda, e o próprio zagueiro recebeu na cara do gol para tocar no canto esquerdo do goleiro. O segundo tempo começou com uma certa pressão dos donos da casa, mas com a defesa bem armada o São Caetano conseguia se defender bem e sair com rapidez nos contra-ataques. Desta forma, perdeu várias chances para aplicar uma goleada. Mas, o time da casa ainda conseguiu descontar. Aos 47 minutos André Bocão marcou o gol do União Barbarense. O São Caetano volta a jogar no próximo domingo, contra o Mogi Mirim em casa. Já o União Barbarense jogará em casa, novamente, contra a Portuguesa Santista, na sua penúltima partida na competição.