São Caetano ganha e se classifica O São Caetano será o adversário do Palmeiras nas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. A equipe do ABC paulista garantiu sua classificação nesta sexta-feira, ao derrotar o Defensor por 1 a 0, em Montevidéu. Aílton, aos 34 minutos do primeiro tempo, marcou o gol da partida, disputada sob uma temperatura de 10 graus. O time brasileiro terminou o Grupo 7 com oito pontos, um a mais que o Defensor e dois de vantagem sobre o Olmedo, que foi derrotado pelo Cruz Azul por 3 a 1, na Cidade do México. A equipe mexicana ficou em 1º lugar com 13 pontos e agora, enfrenta o Cerro Porteño, do Paraguai. Mesmo não apresentando um bom futebol, o São Caetano soube aproveitar a habilidade de seus jogadores de ataque para vencer. O gol que garantiu a classificação saiu de uma bela troca de passes. O lateral César passou para Márcio Griggio, que, de calcanhar, deixou a bola com Wagner. Com inteligência, o atacante tocou para Aílton, que driblou o goleiro e concluiu: 1 a 0. Mas, as maiores emoções ficaram para a segunda etapa. Precisando do empate para garantir a sua classificação, os uruguaios foram com tudo para o ataque. Márcio Cruz, do Defensor, acertou a trave, aos 36 minutos. O São Caetano respondeu quatro minutos depois, com Fabinho, também acertando a trave. Com boa atuação do goleiro Silvio Luiz, o time do ABC paulista soube suportar a pressão adversária e garantiu-se na segunda colocação do Grupo 7. Apesar da vitória e da classificação, o São Caetano lamentou as expulsões do lateral César e do atacante Magrão, que desfalcam a equipe no primeiro jogo contra o Palmeiras, que irá acontecer na próxima semana.