São Caetano ganha três problemas Depois de ter sido derrotado pelo Coritiba, na última rodada, o São Caetano acabou com a seqüência de três vitórias no Campeonato Brasileiro. E também ganhou dois desfalques certos e uma dúvida para o jogo do próximo sábado, contra o São Paulo. O zagueiro Dininho e o volante Marco Aurélio estão suspensos. Já o atacante Marcinho sofreu uma torção no tornozelo, mas já começou o tratamento.