São Caetano garante manter elenco A diretoria do São Caetano espera definir, até a próxima segunda-feira, as prorrogações dos contratos do centroavante Brandão e do lateral-esquerdo Rubens Cardoso para que os dois possam defender o time nas semifinais da Copa Libertadores diante do América, do México. Os jogos serão realizados nos dias 9, no ABC, e 16 de julho, no México. O problema é que o contrato dos dois termina dia 31 de maio. Brandão é artilheiro do time na competição, com seis gols, e tem seu passe preso ao Iraty, do Paraná, que estaria negociando com o futebol europeu. O diretor Genivaldo Leal pretende prorrogar o empréstimo até o fim do ano. O passe do atacante está estipulado em US$ 1 milhão. Com relação a Rubens Cardoso a situação é mais fácil, porque ele pertence ao Santos e tanto o clube como o jogador já manifestaram interesse em chegar num acordo o mais rápido possível. Além de Brandão, que estaria sendo negociado com o futebol do exterior, outros dois jogadores podem ser negociados: o volante Marcos Senna e o lateral Russo. Eles teriam uma proposta para se transferirem para o futebol da Croácia.