São Caetano garante vaga na 2ª fase O São Caetano é o primeiro classificado para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série A1. O time do ABC venceu o América, por 1 a 0, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Anacleto Campanella, chegando aos 12 pontos no Grupo 3. Além de garantir vaga na outra fase, o São Caetano manteve os 100% de aproveitamento, com quatro vitórias. Seu ataque marcou nove gols e a defesa não sofreu nenhum. Uma forte chuva que caiu no começo da noite e provocou a queda de energia elétrica no estádio atrasou o início do jogo por 40 minutos. Apesar de alguns momentos de incerteza, a volta da luz confirmou a realização do jogo. O gramado, mesmo escorregadio, não estava encharcado. O técnico Mário Sérgio, como esperado, alterou o time apesar da vitória sobre o Corinthians por 3 a 0. Rafael entrou na lateral-direita no lugar de Marlon; o volante Ramalho saiu para o recuo de Marcinho que abriu espaço para o retorno de Adhemar no ataque. O América, de Edu Marangon, sem muitas opções e sem problemas entrou em campo com seus principais jogadores. O domínio, no primeiro tempo, foi do time da casa, que diminuiu os espaços na saída de bola do adversário. O América, porém, estava bem posicionado na defesa, auxiliado pelo forte bloqueio no meio-campo. A alternativa era o chute de longa distância, sem sucesso. Desta vez, nem as cobranças de escanteio de Adhemar surtiram efeito. O principal lance de ataque aconteceu numa bobeada de Serginho, que perdeu a bola e quase Jales abriu o placar, aos 20 minutos. No intervalo, Mário Sérgio pediu atenção aos seus jogadores nos contra-ataques do adversário. Edu Marangon, por sua vez, foi além do discurso e colocou o atacante Sérgio Lobo no lugar do meia Luiz Fernando. ?Não adianta ficar só na defesa e nem ter medo do São Caetano. Precisamos também tomar a iniciativa se quisermos ir em frente no campeonato." Mas não se pode ser arrojado diante do implacável São Caetano. Jales perdeu um gol certo no começo do jogo, mas como castigo o São Caetano abriu o placar aos 16 minutos com Marcinho. O lateral Zé Carlos fez o cruzamento e Marcinho, livre, tentou de primeira, mas a bola bateu num zagueiro. Na sobra, ele completou: 1 a 0. Nesta altura, Mário Sérgio já tinha colocado o habilidoso Anaílson no lugar de Robert e tirado o lateral Rafael para a entrada do esperto meia Matheus. O juiz Anselmo da Costa inventou um pênalti para a equipe do ABC, alegando que Alan segurou Capixaba. A justiça veio nos pés do atacante Marcinho, que tirou o goleiro do lance, mas mandou a bola na trave. Na seqüência, quase o zagueiro Maxsandro empatou. Seria um duro castigo. Ficha Técnica: São Caetano: Sílvio Luiz; Rafael (Mateus), Serginho, Dininho e Zé Carlos; Marco Aurélio, Fábio Santos, Marcinho e Capixaba; Adhemar (Ramalho) e Robert (Anailson). Técnico: Mário Sérgio. América: Adinam; Maxsandro, Pedro Paulo e Fransérgio; Maricá, Souza, Mancuso, Luiz Fernando (Sérgio Lobo) e Rovilson (Alan); Fabinho e Jales (Washington). Técnico: Edu Marangon. Gol: Marcinho aos 16 minutos do segundo tempo. Juiz: Anselmo da Costa. Cartão amarelo: Souza e Serginho. Local: Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.